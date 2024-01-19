Ankara'da ev konforunda taksi durağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte eskiyen ya da kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını teker teker yenilemeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara’daki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern bir hâle getirmek için 2021 yılında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 21 taksi durağının yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapılırken, 23 durağın ise yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise çalışmaları sosyal medya hesaplarından, “Bir başkadır Ankara’nın taksicileri… Hem esnafımıza sağlıklı ve modern çalışma ortamı sağlamak hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almaları için kent genelinde taksi duraklarını yenilemeye devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

Yeni taksi durakları ev konforunu aratmazken, tasarımında mescitten mutfağa kadar her ayrıntı düşünüldü. Televizyon, buzdolabı, çay ocağı ve koltuk takımlarının da yer aldığı klimalı ve kaloriferli modern taksi durakları, esnafın hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi.

Kent Estetiği Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan, Ankara’nın farklı noktalarında bulunan 23 taksi durağının yenileme çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Aslan, yenileme çalışmalarına taksi esnafından gelen talep ve belediye ekiplerince yapılan incelemeler doğrultusunda karar verildiğini söyleyerek, “Önceliğimiz taksi esnafımızın ihtiyacını karşılamakla birlikte, kentimize yeni bir kimlik ve estetik kazandırabilmek” dedi.