Ankara Çayı'ndaki kirliliğe savaş

ASKİ, Ankara Çayı’na bağlanan Dikmen, Hatip, Kepir ve Kutugün Dereleri ile yağmur suyu hatlarına karışan atık suları ayrıştırmak için çalışma başlattı.ANKARA (İGFA) - Ekipler, profesyonel dalgıçlar eşliğinde açık dereler ve yağmur suyu kutu kesitlerini kamera ile tarayarak kaçak bağlantı ve arıza noktalarını tek tek tespit etti. Ankara Çayı’ndaki kirlilik ve kokunun önüne geçilmesini sağlayacak proje kapsamında 120 noktada atık su bağlantısı, 376 noktada ise ruhsatsız abone kanal bağlantısı saptandı.

Halk sağlığı ve çevre kirliliğini önemseyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ, çok önemli bir projeye imza attı.

Başkentte Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut ve Sincan ilçelerinin ortak sorunu olan; yıllardan beri pis kokuların yükseldiği Ankara Çayı’nda yaşanan kirliliği önlemek için düğmeye basan ASKİ Genel Müdürlüğü, çaya bağlanan Dikmen, Hatip, Kepir ve Kutugün Dereleri ile Yalı ve Ergazi Kolektörlerine karışan atık suları (kanalizasyon) ayrıştırmaya başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, profesyonel dalgıçlar eşliğinde açık dereler ve yağmur suyu kutu kesitlerinin tespit edilebilen deşarj noktalarından başlayarak kaçak bağlantı ve arıza noktalarına kadar kamera ile görüntülendiğini belirtti. Öztürk, proje kapsamında el kamerasının yanı sıra robot ve drone kamera da kullanıldığını söyledi.

KARIŞIM NOKTALARI TEK TEK TESPİT EDİLDİ

“Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarının Karışım Noktalarını Tespit Ederek Ayrıştırma Projesi”ne ilişkin olarak çarpıcı bilgiler paylaşan Öztürk, şunları kaydetti:

“Bazı yerlerde ne yazık ki atık sular ya yağmur suyu hatlarına bağlanıyor ya da direkt olarak dere yataklarına deşarj oluyordu. Dere yataklarını kirleten bu durumu ortadan kaldırmak için hemen ihaleye çıktık. Ardından da profesyonel dalgıçlarla birlikte tam donanımlı güvenlik ekipmanlarıyla açık dereler ve yağmur suyu kutu kesitlerini baştan sona kontrol ettik. Bulunan kaçak bağlantıların ya da arızaların niteliklerinin tespiti için numuneler aldık.”

Bazı güzergâhlarda açık dere ve kapalı kesitlerde anlık tıkanan kanalizasyon hatlarının deforme olması ile yağış anında bazı binaların bodrum katlarında geri tepmeler meydana geldiğini ifade eden Öztürk, “Bu durumu önlemek için eskiden atık su bağlantıları geçici olarak yağmur suyu kesitlerine bypass edilmiş. Ancak sonrasında da kalıcı hâle gelmiş. Bu atık su bağlantılarının iptal edilmesi ile açık derelere ve yağmur suyu kutu kesitlerine sadece yağmur suyu hatlarının deşarjı sağlanacak. Bu durum kirlilik ve kokuyu azaltacak” diye konuştu.

120 NOKTADA ATIK SU BAĞLANTISI VAR

Öztürk, Çankaya’dan geçen Dikmen Deresi’nde 24, Hasanoğlan, Mamak ve Altındağ’dan geçen Hatip Deresi’nde 60, Etimesgut’tan geçen Kepir Deresi’nde 6, Çankaya’dan geçen Kutugün Deresi’nde 13, Keçiören’deki Yalı Kolektörü’nde 6 ve Yenimahalle’deki Ergazi Kolektörü’nde ise 11 olmak üzere toplam 120 noktada atık su bağlantısı tespit ettiklerini kaydetti. Öztürk, yağmur suyu hatlarına ve dere yataklarına karışan ruhsatsız abone kanal bağlantısının ise 376 olduğunu, bunların aktarımlarının sağlandığını açıkladı.

161 İÇME SUYU ARIZASI DA ONARILDI

Öztürk, ayrıca çalışma ile içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızaların yüzeye çıkamayarak yağmur suyu hatlarına, kutu kesitli kolektörlere ve açık dere yataklarına karışarak gözden kaçtığını fark ettiklerini, bu şekilde toplam 161 içme suyu arızası onardıklarını vurguladı. Öztürk, “Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarının Karışım Noktalarını Tespit Ederek Ayrıştırma Projesi kapsamında 58 bin 149 metre kutu kesit görüntüleme yaparak kesit yapısında meydana gelen deformasyon ve akışkanlığı engelleyen tıkanıklıkları çözdük. 43 bin 609 metre de açık dere kesitini görüntüledik” dedi.