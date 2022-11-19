Ankara Büyükşehir tarihine sahip çıkıyor

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camiler için harekete geçti.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın dört bir yanında tarihi eserlerin kent turizmine kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve kültürel miras olma özelliği taşıyan değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla proje çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı hem kent merkezinde hem de çevre ilçelerde tescillenmiş tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri günyüzüne çıkarmak için harekete geçti. Proje kapsamında; Altındağ, Kalecik, Polatlı, Kahramankazan, Haymana, Gölbaşı, Nallıhan, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde bulunan tarihi çeşme, türbe ve camilerde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

YAVAŞ: “MANEVİ DEĞERLERİMİZİ GÜNYÜZÜNE ÇIKARMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmaları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kentimizin tarihi kültürel eserlerine sahip çıkıyor, kültür turizmini artırmayı ve manevi değerlerimizi günyüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Çalışması biten birçok tarihi yapının yanı sıra; çeşme, türbe ve camilerimizdeki restorasyon çalışmalarını haziran ayında tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.