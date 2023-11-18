Son Dakika

Ankara Büyükşehir liyakatli itfaiye eri alacak

GÜNDEM 18.11.2023, 13:00
Ankara Büyükşehir liyakatli itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, liyakat usulü ile 100 kişilik itfaiye erini bünyesine katmak için fiziki yeterlilik ve sözlü sınav sürecini başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, liyakat usulü ile 100 kişilik itfaiye erini bünyesine katmak için fiziki yeterlilik ve sözlü sınav sürecini başlattı. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nden mezun olan adaylar, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta başaralı olmak için yoğun çaba sarf etti. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’nı güçlendirmek ve Başkente güvenli, kaliteli hizmet sunmak için bünyesine yeni itfaiye erleri katmayı sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulüne göre 100 kişilik itfaiye eri alımını gerçekleştirmek için fiziki yeterlilik ve mülakat sürecini başlattı.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAPILACAK ALIMLAR YİNE LİYAKAT ESASINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İskitler’deki Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek ön sağlık kontrolünden geçen kadın ve erkek adaylar, fiziki yeterlilik için kurulan parkurda başarılı olmak için yoğun emek harcadı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunlarının katıldığı 500 aday arasından başarılı olan 100 kişi itfaiye eri olmaya hak kazanacak.

İtfaiye eri alımlarının üçüncü kez şeffaf ve adil bir şekilde, liyakat esasına göre alınacağını belirten ve sınav komisyonunda başkanlık görevini yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu yürütülen süreç hakkında şu bilgileri verdi: “Bugün İtfaiye Teşkilatımızın modernizasyonu kapsamında üçüncü kez personel alımını gerçekleştirmekteyiz. Geçtiğimiz 4 yıllık dönem içerisinde hem araç gereç ve donanım yönünden hem de personel yönünden çok önemli değişiklikler yapıldı Ankara İtfaiyesi’nde… Bugün yine 100 personel alımı için ilgili mevzuat gereği 500’e yakın aday uygulamalı imtihan ve sözlü mülakat ile alınacak. Uygulama onların fiziki yeterliliğini ölçmekte, sözlü mülakat ise kendilerini ifade ve temsil kabiliyetlerini, mesleki bilgilerini test edildiği bir uygulama. Amacımız liyakat esasına dayalı bir işe alım politikası ile Ankara İtfaiyesi’ne yeni, genç personeller kazandırmaktır. Çünkü Ankara büyüyen bir şehir ve artan sanayileşmesi ile yapılaşmanın getirdiği sıkıntılarla beraber yangına müdahale daha önemli bir hâle gelmiştir. Dolasıyla yetenekli, mesleğini bilen kişilerin işe alınması bizim açımızdan hem liyakat hem de içerik açısından çok önemlidir” diye konuştu.

İtfaiye eri olmak için hazırlanan adaylar, fiziki yeterliliğin test edilmesi için kurulan parkurlarda birbirileriyle kıyasıya mücadele etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3