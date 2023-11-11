Ankara Büyükşehir'in ücretsiz parkur kursları sürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Jandarma, Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve Bekçilik sınavlarına katılacak adaylara yönelik 31. dönem başlattığı “Ücretsiz Parkur Hazırlık Kurs” desteğine devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü ücretsiz sınav hazırlık kurslarına 2023-2024 eğitim döneminde 421 aday başvuruda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğünün Spor Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlanan adaylar, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 6 ile 9 ay süren ücretsiz eğitimleri sonucunda yüzde 95 başarı elde ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına meslek edinme konusunda rehberlik etmeye ve kariyer inşasında destek olmayı sürdürüyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Jandarma, Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve Bekçilik sınavlarına katılacak adaylara yönelik başlattığı “Ücretsiz Parkur Hazırlık Kursu” desteğine devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|12
|31
|2. Fenerbahçe
|11
|30
|3. Trabzonspor
|12
|22
|4. Kayserispor
|12
|22
|5. A.Demirspor
|11
|21
|6. Beşiktaş
|11
|19
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Gaziantep FK
|12
|15
|11. Karagümrük
|12
|14
|12. Sivasspor
|12
|14
|13. Rizespor
|11
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Konyaspor
|12
|10
|16. Alanyaspor
|12
|10
|17. Pendikspor
|11
|10
|18. Başakşehir
|11
|9
|19. Samsunspor
|11
|8
|20. İstanbulspor
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|11
|23
|3. Bandırmaspor
|11
|22
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|11
|20
|7. Keçiörengücü
|12
|18
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|11
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|11
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Arsenal
|12
|27
|3. Tottenham
|12
|26
|4. Liverpool
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Chelsea
|11
|15
|11. Wolves
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. West Ham United
|11
|14
|14. Everton
|12
|14
|15. Nottingham Forest
|11
|13
|16. Fulham
|11
|12
|17. Bournemouth
|12
|9
|18. Luton Town
|12
|6
|19. Burnley
|12
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|12
|20
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Villarreal
|12
|12
|14. Deportivo Alaves
|12
|12
|15. Sevilla
|11
|11
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3