Ankara Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında yeni bir iş birliğine imza atıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

ABB ve Hacettepe Üniversitesi arasında 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak yeni bir iş birliğine imza atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın imzaladığı iş birliği ile Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri değerlendirilerek, eğitsel destek verilecek. Böylece erken çocukluk döneminde fark edilebilen gelişimsel sorunların önlem alınarak iyileştirilmesi amaçlanıyor.

YAVAŞ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’de bir ilk olacak uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, “Türkiye’de bir ilke imza atarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına umut oluyor, gelecek sağlıklı günleri inşa ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimlerini takip ederek eğitsel destek vereceğiz” ifadelerini kullanan Yavaş, tarama başvurularının “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” internet adresi üzerinden yapılabileceğini belirtti.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından, yüz yüze tarama testi yapılacak. Yapılan tarama testi sonucunda gelişim geriliği tespit edilen çocuklara, ev temelli bireysel eğitim programları hazırlanarak gelişimleri takip edilecek.

30 bine yakın çocuğa ulaşılması hedeflenen ve tamamen ücretsiz olan projenin 2 yıl sürmesi planlanıyor. İlk 3 ay boyunca 6-18 aylık çocuklara yönelik yapılacak tarama hizmeti için başvurular alınmaya başladı.

Kişisel bilgilerin ve verilerin tamamen gizli tutulacağı tarama hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” linki üzerinden başvuruda bulunabilir.