Ankara Büyükşehir'den 'Koru'naklı proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine yapımına başladığı “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi”ne devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan boş arazide; kapalı otoparktan süs havuzlarına, seyir teraslarından amfi tiyatroya kadar pek çok donatının bulunduğu meydan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan kentin yıllardır çözülemeyen ve kangrene dönmüş sorunlarını çözerken bir yandan da vatandaşların öncelik ve taleplerine göre projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Koru Mahallesi’ndeki Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan ve etrafında AVM ile restoranların bulunduğu yıllardır atıl durumda bulunan boş alan için harekete geçti.

ABB, Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda bölgede bulunan boş arazide “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi”ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında kent meydanı hâline getirilecek olan atıl durumdaki boş arazinin, 483 metrekaresi kapalı olan toplam 9 bin 211 metrekarelik kısmında da süs havuzu, su perdeleri, amfi tiyatro, seyir terasları, oturma alanları ile büfeler yer alacak.

Meydanın alt kısmında ise 12 bin 952 metrekarelik 330 normal araç, 23 elektrikli araç ve 22 engelli araç kapasiteli kapalı otopark oluşturulacak. Kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile modern ve güvenli bir otopark inşa edilecek.