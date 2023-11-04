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Ankara Büyükşehir'den Haymana'ya aile yaşam merkezi

GÜNDEM 04.11.2023, 13:00
Ankara Büyükşehir'den Haymana'ya aile yaşam merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Haymana ilçesi Menderes Mahallesi’nde yapımını tamamladığı aile yaşam merkezi açılış için gün sayıyor. Merkezde; eğitim ve toplantı odalarından kütüphaneye, spor salonunda çocuk etkinlik merkezine kadar pek çok sosyal imkân bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak için kent genelinde hizmete açtığı aile yaşam merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Vatandaşların kaliteli ve dolu dolu zaman geçirebilecekleri alanları Başkente kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesinin Haymana ilçesinde yapımını tamamladığı aile yaşam merkezi (AYM) açılış için gün sayıyor.

YAVAŞ: “KENTİMİZE KAZANDIRMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ”

Yeni merkezi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Haymana Aile Yaşam Merkezi'ni kentimize kazandırmak için gün sayıyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın kaliteli vakit geçirebileceği merkezimizde; eğitim ve toplantı odalarından kütüphaneye, spor salonlarından çocuk eğitim merkezlerine kadar pek çok sosyal imkân bulunuyor.”

MERKEZ HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Haymana ilçesi Menderes Mahallesi İnci Sokak’ta hizmet verecek olan ve 5 kattan oluşan AYM bünyesinde; eğitim ve toplantı odalarından kütüphaneye, spor salonlarından çocuk eğitim merkezlerine kadar pek çok sosyal imkân bulunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Aile Yaşam Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Haymana AYM, sosyal aktivitelerden eğitim hizmetlerine, spor aktivitelerinden sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda her yaştan vatandaşa hizmet verecek.   

“HAYMANALI VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, Haymana Aile Yaşam Merkezi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Merkezimin içerisinde gençlik merkezi, çocuk etkinlik merkezi, kadınlar lokali ve kadın danışma merkezi birimlerimiz bulunuyor. Öğrencilerimize eğitim ve internet desteğinin yanı sıra alanda eğitim toplantılarının düzenlenebileceği odalar, çalıştay ve seminerlerin düzenlenebileceği konferans salonu, derslikler, spor salonu bulunuyor. Ayrıca öğrencilerimizin ücretsiz olarak faydalanabilecekleri kütüphanemiz var. Yeni açılacak merkezimiz, Haymanalı hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

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