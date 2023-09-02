Ankara Büyükşehir'den Halk Sağlığı Festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliği ile Halk Sağlığı Festivali düzenlenecekANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliği ile Halk Sağlığı Festivali düzenlenecek. ‘Enerjini Keşfet Sağlığını Kutla’ sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde; aerobik egzersizinden spor turnuvalarına, konserden sokak oyunları yarışmasına kadar pek çok renkli etkinlikler yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde pek sosyal faaliyete ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliği ile düzenlenecek olan Halk Sağlığı Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival; ‘Enerjini Keşfet Sağlığını Kutla’ sloganıyla, yarın Gazi Park’ta düzenlenecek.

FESTİVALDE PEK ÇOK ETKİNLİKLER YER ALACAK

Festivalde; aerobik egzersizinden spor turnuvalarına, konserden sokak oyunları yarışmasına kadar spora daire pek çok etkinlik yapılacak.