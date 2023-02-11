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Ankara Büyükşehir'den depremzedelere tam destek

GÜNDEM 11.02.2023, 18:15
Ankara Büyükşehir'den depremzedelere tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin depremin ilk dakikalarından itibaren başlattığı yardım seferberliği, 5’inci günde de artarak devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, içme suyu sıkıntısı çekilen ve ameliyatlarda sıkıntı yaşanan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne mobil içme suyu arıtma tesisi kurulduğunu duyurdu.

 Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte başlattığı destek kampanyaları ve yardım seferberliği Kahramanmaraş Depremi’nin 5’inci gününde de artarak devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremin etkilediği illerden biri olan Malatya’da yaşanan su sıkıntısını Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü çözüme kavuşturdu.

 HASTANEYE MOBİL İÇME SUYU ARITMA TESİSİ KURULDU

Malatya’da depremin etkilediği yerlerden biri olan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yaşadığı içme suyu sıkıntısı ASKİ Genel Müdürlüğü’nün mobil içme suyu arıtma tesisi ile çözüldü.

ASKİ ekipleri, temiz suyun olmaması nedeniyle ameliyatların da riske girdiği hastaneye mobil içme suyu arıtma tesisini kurarak, ameliyathaneye hat çekti. Ayrıca, ihtiyacı olan depremzedelerin de temiz suya ulaşabilmesi amacıyla bir hat da hastane bahçesine çekilerek çeşme kuruldu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgiyi sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “İçme suyu sorunu olan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne mobil içme suyu arıtma tesisimizi kurduk. Ameliyathaneye bir hat bağladık. İhtiyacı olan depremzede vatandaşlarımızın ulaşabilmesi için bir hatla da hastane bahçesine çeşme kurduk” ifadelerini kullandı.

ÖNÜLLÜ MOTOKURYELER HATAY’DA

Ankara’da Hatay’a giden yaklaşık 300 motokurye Ankara Büyükşehir Belediyesinin merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Motokuryeler, sıkışık trafik koşullarında anlık olarak depremzedelere gıda, yemek, ilaç, hijyen ve temizlik malzemelerini ulaştırıyor.

110. SAATTE GELEN KURTARMA

Deprem haberinin alınmasının ardından afet bölgesine giderek Ankara İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor. Ekiplerin, depremin 110’uncu saatinde Kahramanmaraş’ta Güler Hanım’ı enkaz altından çıkarmayı başardığını belirten Yavaş, “110. saatte Güler Hanım’ı enkaz altından çıkarmayı başardık. Elleriniz dert görmesin” dedi.

 111. SAATTEKİ MUCİZE

Hatay’da da arama kurtarma çalışmalarına destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 111’inci saatinde 8 yaşındaki Fatma’yı enkaz altından çıkardı. Yavaş, “Depremin 111. saatindeki mucizenin adı 8 yaşındaki Fatma oldu. Sağlıklı, uzun ömürlerin olsun kızım” paylaşımıyla mucizeyi duyurdu.

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