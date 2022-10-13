Ankara Büyükşehir'den Başkent'e özel davet

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla davet düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzelendiği davette, Büyükşehir olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalıştıklarını söyledi.

Seymen ekibinin gösterisi ile başlayan programa; Ankara Valisi Vasip Şahin, büyükelçiler ile yabancı misyon temsilcileri, Ankara milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tüm dünyadaki insanların, farklı bedenlerde de olsa ve farklı dilleri de konuşsa aslında aynı duyguları taşıdıklarını ifade eden Yavaş, çok farklı milletlerden katılımcıların yer aldığı bu salonda da ifade etmem gerekir ki; tüm dünyadaki insanlar, farklı bedenlerde olsa ve farklı dilleri konuşsa da aslında aynı duyguları taşıdıklarını belirterek, bu duygulardan en önemlisinin de bağımsızlık arzusu olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri uygulamalardan da bahseden Yavaş, konuşmasın şöyle sürdürdü:

“Değerli tarihi mirası olan bir kentte bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanında altyapıyı yeniliyor, yeni yollar ve köprüler yapıyoruz. Yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayılarını artırıyor, kırsal mahallelerde üreticimize destek oluyoruz. Ulaşım projeleri, bisiklet yolları, kadın istihdamı, kültür sanat çalışmaları ve öğrenci dostu uygulamalarımızla Ankara’yı geleceğe taşıyoruz. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla örnek oluyor, nihayetinde de uluslararası birçok ödüle layık görülüyoruz.”

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Anıtkabir’de devlet erkânının da katılımıyla düzenlenen törene katıldı.