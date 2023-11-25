Ankara Büyükşehir'den 'Ağız ve Diş Sağlığı' farkındalığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında farkındalık yaratmak için vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Diş Hekimleri Odası ile birlikte, Kızılay Metro İstasyonu’nda vatandaşlara broşür ve diş macunu dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla Kızılay Metro İstasyonu’nda broşür ve diş macunu dağıtıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can ve Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er’in de katıldığı farkındalık etkinliğinde ağız ve diş sağlığı konusunda doğru ya da yanlış bilinen bilgiler de detaylı şekilde anlatıldı.

Toplumda sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için faaliyetlerine devam ettiklerini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “Sindirim sistemimizin başlangıcı olan ağız ve diş sağlığını önemsiyor ve bu konuda Diş Hekimleri Oda’mıza bağlı hekimlerimizle vatandaşlarımıza bilgi vererek diş macunu dağıtıyoruz” dedi.

Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Toplumda ağız ve diş sağlığı konusunda istediğimiz seviyelerde değiliz. Bu konuda farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”