Son Dakika

Ankara Büyükşehir'den afetlere karşı önlem

GÜNDEM 22.10.2022, 10:30
Ankara Büyükşehir'den afetlere karşı önlem

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem geçmişte yaşanan sel felâketlerinin izlerini silmeye hem de yaşanması muhtemel yeni afetlerin sonuçlarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamda; 24 ilçede toplam 201 noktada menfez ve dere geçiş köprüsü çalışması başlattı.

 ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgeler olmak üzere Başkentin birçok noktasında menfez ve dere geçiş köprüsü yapımına başladı.

Çalışmalar kapsamında; yıpranan, yetersiz kalan ya da kullanılamayacak hâle gelen menfez ve dere geçiş köprüleri yenilenirken, daha önce önlem alınmayan riskli noktalarda da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

RİSK TAŞIYAN NOKTALARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Fen işleri Daire Başkanlığı, ihalesi tamamlanan toplam 24 ilçedeki 201 noktada çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar 35’ten fazla menfez ve dere geçiş köprüsünün imalatını yaptı.

Altındağ, Ayaş, Çubuk, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam ile Şereflikoçhisar ilçelerinde yapılan keşifler sonucunda riskli olduğu tespit edilen 10 noktada ise çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ankara’nın 24 ilçesinde dere ve akarsu yataklarında gerçekleştirilen çalışmaların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından onaylanan projelerle gerçekleştirildiğini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü Altyapılar Şefi İsmail Yıldırım, “Yapmış olduğumuz menfez ve köprü çalışmaları Ankara’nın muhtelif yerlerinde devam ediyor. Bu süreçte, meydana gelen felâketlere bağlı olarak can ve mal kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz” dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bunları hep beraber yaşadık, yine aynı şeyleri yaşamamak adına halkımızın güvenliğini sağlamak için menfezlerimizi DSİ onayıyla yapıyoruz. Bunlar bizim gelecekteki yollarımızı, ulaşımımızı daha aktif kullanmamızı da sağlayacak. Mansur Başkan’ımızın da bu konudaki hassasiyetini göz önünde bulundurarak, yapmış olduğumuz imalatlar halkımızın daha sağlıklı ulaşımını sağlayacak. Ankara genelinde 24 ilçemizde 35’i aşkın menfezimiz tamamlanmış durumda ve önümüzdeki bir yıllık süreçte 200’ün üzerinde projelendirilen menfez ve köprüyü tamamlamış olacağız.”      

Çalışmaların tamamlanmasıyla; merkez ve ilçelerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı korunurken, olası can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yorumlar (0)
11
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Antalyaspor 10 10
14. Karagümrük 9 9
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Keçiörengücü 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3