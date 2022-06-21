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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’dan flaş açıklama

Ankara Valiliği, öğle saatlerinde kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. "Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNDEM 21.06.2022, 13:58
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’dan flaş açıklama

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

Yeni yapılan hiçbir alt geçitte su baskını olmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte 5 günde, bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar yağış aldıklarını belirterek, "Buna rağmen, altyapı yatırımı yaptığımız 102 bölgenin tamamında sorun yaşamadık.

Yeni yapılan hiçbir altgeçitte su taşkını gerçekleşmedi." Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasındaki konferans salonunda Ankara'da yaşanan sel felaketiyle ilgili 'Ankara Afet Bilgilendirme Raporu'nu açıkladı.

ASKİ'nin milyarlarca lirası Fen İşleri'ne aktarıldı

Mansur Yavaş, yağışın boyutu ve hızının değiştiğini belirterek, şunları söyledi: "Haziran aylarında her zaman yağış olurdu artık iklim değişikliğinin ve çarpık kentleşmenin etkisiyle yağışın boyutu, hızı ve etkisi değişir oldu.

Kentimizde maalesef son dönemde şehir selleri meydana geliyor. Bazı ilçelerde damla bile düşmezken bazı ilçelerde taş üstünde taş kalmıyor. Yağışın peş peşe gelmesi sonucu ise toprağın doyma oranı artıyor ve her takip eden yağış, takip ettiği yağıştan daha tehlikeli bir durum oluşturuyor."

Suyu satıp çılgın projelere aktardılar

"İşte iklim değişikliği ve çarpık kentleşme ortamında, Ankara’da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı. Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu.

2005–2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı ortalama 1,6 dolardı; yani bugünün parasıyla tonu 28 liraya su satıldı. Bir kez daha söylüyorum. Bugünün parasıyla suyun tonu 28 liraydı.

Helikopter alındı, havuz yapıldı, uçuş okulları açıldı

"Bu yüksek tutardaki parayla da helikopterler alındı; atıl havuzlar ve otopark sistemleri kurup uçuş okulları açıldı. ASKİ’nin milyarlarca lirası Fen İşleri’nin yatırımlarına aktarılırken, kendi yapması gereken altyapı yatırımları sürekli ötelendi. Biz ise bugünkü koşullarda 0,7 dolara temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."

Açıktan akan lağım ve asbestli borular kalmayana kadar çalışacağız

Mansur Yavaş, bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar 5 günde yağış aldıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Buna rağmen, altyapı yatırımı yaptığımız 102 bölgenin neredeyse tamamında sorun yaşamadık.

Yeni yapılan hiçbir altgeçitte su taşkını gerçekleşmedi. Bu durum bize, at yarıştırır gibi 70-80 günde köprülü kavşak yapmanın aslında ne kadar yanlış olduğunu gösterdi."

Balık adamların arama yaptığı köprüler yerine

"Balık adamların arama yaptığı köprüler yerine uygar toplumlardaki gibi altyapısı ve sanat yapılarıyla örnek olan köprü çalışmalarına imza attık. Sorun yaşanan bölgelerde belediye ekiplerimiz anlık müdahalelerde bulunarak vatandaşlarımızın yanında oldu bu bölgeler derhal yatırım programı kapsamına alınarak köklü çözüm için harekete geçildi.

"Diğer devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket edildi ve görev alanlarında destek verildi. Cumhuriyetin başkentinde açıktan akan lağım ve asbestli borular kalmayana kadar çalışacağız. Herkes kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşsun diye projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

#Ankara Valiliği #Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş #Mansur Yavaş
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