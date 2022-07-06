Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden ANKAPARK davasının sonuçlandığını duyurdu. Buna göre park tahliye edilerek belediyeye devredilecekANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Yavaş, paylaşımında, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. ugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1544601409617805312