Anıtkabir'de Zafer Bayramı coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, ‘Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı’ ifadesi ile tarif ettiğiniz büyük zaferin 101 seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi’nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.

Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü hâline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet-millet el ele vererek, büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz.

Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”