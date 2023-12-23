Anıl Çakır’dan şehitlere başsağlığı ve taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 6 askerimiz için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 6 askerimiz için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK’nın Hakkari Dağ Komando Birliği’nde görevli askerlerimize karşı düzenlediği saldırı sonucu 6 vatan evladının şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrendim.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Vatan sağ olsun.”