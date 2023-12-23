Anıl Çakır’dan İsmet İnönü için anma mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, büyük devlet ve siyaset adamı, CHP’nin 2. Genel Başkanı Mustafa İsmet İnönü’nün 50. ölüm yıldönümü münasebetiyle anma mesajı yayımladı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 25 Aralık 1973 tarihinde ebediyete intikal eden Mustafa İsmet İnönü ile ilgili anma mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanlarından, I. ve II. İnönü Savaşları ile bu milletin “makus talihini” değiştirmiş, ülkemizin tapusu niteliğinde olan Lozan Antlaşması’nın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, büyük devlet ve siyaset adamı, çok partili hayatın mimarı, ikinci genel başkanım İsmet İnönü’yü şükran ve minnetle anıyorum. O’nun dürüstlüğü, namusu ve çalışkanlığı herkesin ilham alması gereken birer özelliktir. Bütün işlerinde vatanın çıkarlarını ve milli menfaatlerini öne koymuştur. En büyük hizmetlerinden biri bu ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’na sokmamasıdır. Ancak bunun da bir bedeli vardır. İkinci Dünya Savaşı’nın dayattığı zorlu koşullar memlekette birçok mamulün bulunmasını imkânsız hale getirmiştir. Şartlar zor. İnsanlar ekmek, çaya koyacak şeker dahi bulamıyor. İsmet Paşa memleket seyahatine çıkar. Seyahat esnasında karşılaştığı bir çocuk kendisine ‘Bize şekersiz çay içirdin’ diye ağladığında İsmet İnönü’nün cevabı tarihe geçer:

‘Ama babasız bırakmadım.’ Kendi isteğiyle Türkiye’yi çok partili hayata geçiren, demokratik yollarla iktidar el değiştirince ‘şimdi kazandım’ diyen İsmet İnönü, ‘namusluların da namussuzlar kadar cesur olması’ gerektiğini gösteren canlı bir sembol olmuş, şahsiyeti ve yaşam biçimiyle de her zaman örnek bir şahsiyet olarak Türk tarihindeki sarsılmaz yerini almıştır. Bir ulusun yaşamında yarım yüzyıldan uzun bir süre kesintisiz olarak en üst düzeyde rol oynayabilmiş ender kişilerden birisi olan İsmet İnönü, hayatımıza, toplumumuza, demokrasimize, hürriyet anlayışımıza ve Türk Devleti`ne önemli katkılarda bulunmuştur. Ulu Önderimiz Atatürk`le birlikte, bitti denildiği anda ülkemizi sonsuza kadar payidar kılan Ulusal Kurtuluş Mücadelemizde yer almış ve sonraki süreçte birçok başarıya imza atmıştır. İnönü; kişiliği, kararları, düşünceleri, ilkeli çalışmaları ve hizmetleri ile ulusumuzun gönlünde taht kurmuştur. Onun hatırasına güçlü bir şekilde sahip çıkacak namuslu ve cesur insanlar olarak bu ülkedeki çağdaş yaşamı, özgür ve bağımsız Türkiye ülküsünü hayata geçireceğiz. Onunla aynı partinin mensubu olmaktan ve aynı yolda yürüyor olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Ruhu şad olsun.”