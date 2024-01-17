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Anayasa Mahkemesi'nden seçme kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEM 17.01.2024, 11:45
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile Başkanvekilliğine seçme kararını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) -Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın söz konusu seçime ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatırlanacağı gibi Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca 16 Ocak'ta seçim yapılmıştı.
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