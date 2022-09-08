Anadolu’nun kadim mesleklerine KOSGEB desteği

KOSGEB, Anadolu’nun kadim mesleklerini sürdürmek için yürürlüğe aldığı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nda başvuruları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti. Kesin başvuruları 1 Eylül itibariyle almaya başlayan KOSGEB'e işletmeler 30 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek.ANKARA (İGFA) - Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı başvuruları başladı. Kültür Ve Turizm Bakanlığı 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti.

İşletmeler 30 Eylül’e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak başvuruda bulunabilecek. Yeni bir istihdam oluşturan işletmeler 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne ön başvuru yapan 602 işletme, 30 Eylül’e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak başvuruda bulunabilecek. Destek programı ile usta-çırak ilişkisini güçlendirmek amacıyla yeni bir personel istihdam eden işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 24 Haziran’da iş birliği protokolü imzalanmıştı. 24 Haziran’da yapılan lansman toplantısının ardından işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne 5 Ağustos’a kadar ön başvurularını yaptı. 800’ün üzerindeki ön başvurudan 602’si kabul edildi. KOSGEB’e başvuru yapabilecek 602 işletmeye bilgilendirme yapıldı.

https://youtu.be/PHxRIDR_LVQ

GRAMAFON TAMİRCİLİĞİ

Ön başvurulara bakıldığında 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunuyor. Bunlar arasında seramik (çömlek-çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ilk sıralarda yer alıyor. Şapka imalatı, gramafon tamirciliği, at arabası/fayton imalatı gibi ilginç meslekler de dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilen ön başvuruların 72 ilden olması dikkat çekiyor. En fazla başvurunun geldiği illeri İstanbul (57), Denizli (41), Gaziantep (36), Şanlıurfa (26) ve Bursa (24) oluşturuyor.

30 EYLÜL SON GÜN

Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından KOSGEB, 1 Eylül itibariyle KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kesin başvuruları almaya başladı. Başvurular 30 Eylül’e kadar devam edecek. Başvuru yapan işletmeler oluşturulacak kurulda değerlendirmeye alınacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

Ayrıca, işletme sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen sanatçı tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’nde yer alması durumunda da destek programından faydalanabilecek.

PERSONEL İÇİN 150 BİN LİRA

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek.

Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecek.

Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek.