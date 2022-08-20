Anadolu Vakfı'nın burs başvuruları başlıyor

Anadolu Vakfı’nın gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği verdiği burs programının yeni dönemi için başvurular başlıyor. Anadolu Vakfı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci başlıyor. Bugüne kadar 30.000’den fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

“Gençlerin kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı da bizler için büyük önem taşıyor”

Anadolu Vakfı Burs Programı sadece maddi destekle sınırlı değil. Bursiyer gençlerin kişisel gelişimlerine Anadolu Vakfı Akademi ile destek verdiklerini belirten Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir, “Biz bursiyerlerimize katkımızı, maddi destek ile sınırlı görmüyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde dezavantajlı koşullarda yetişen gençlerin tek ihtiyacının maddi destek olmadığını biliyoruz. Anadolu Vakfı olarak topluma fayda sağlamaya, insanların yaşam kalitesini artırmaya, gençlerimizin yoluna ışık tutmaya ve hedef odaklı yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Eğitim ve Gelişim Programlarına dikkat çeken Nedret Aydemir, “Onların hayata hazırlanmaları için pek çok farklı konuda bilgiye, öğrenmeye, rehberliğe ihtiyaçları var. Gençlerin hayatının en verimli, bir o kadar da naif dönemlerinde geleceğe rehberlerle hazırlanmalarını oldukça değerli görüyoruz. Bu alandaki yatırımın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Vakfı’nın eğitime desteğini farklılaştıran en önemli programlardan biri olan Anadolu Vakfı Akademi’de gençlere eğitim ve gelişim programları ile destek veriliyor. Bursiyer öğrenciler paha biçilmez değerde eğitim, bilgi, beceri ve rehberlik edinme şansına da sahip oluyor. Nedret Aydemir konuyla ilgili şöyle konuştu: “Kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler, seminerler ile gençlerimizin her anlamda hayata donanımlı hazırlanmasına yardımcı oluyoruz. Anadolu Vakfı bursiyerlerine aynı zamanda “Mentorluk” ve “Koçluk” programları ile yaşamdaki amaçlarını, vizyonlarını ve adımlarını netleştirme konusunda destek veriyoruz. Başta Anadolu Grubu yöneticileri olmak üzere yüzlerce yönetici, gençler yaşamlarına yön verirlerken onlara destek oluyorlar.”