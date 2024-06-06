Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki minibüs yandı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisinde seyir halinde olan minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sefer DEMİR / Haberözel TV

DÜZCE (İGFA) - Araç sürücüsü son anda araçtan çıkarak kurtuldu.

Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine karayolları ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Karayolları ekiplerinin çevre güvenliğini alması sonrasında itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti.

Araç kullanılamaz hale gelirken ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.