Anadolu Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Karadeniz'de Pazar gününden itibaren etkili olan sağanak yağış özellikle bölgenin batısında heyelanlara ve sellere neden oldu. Kapanan Ankara - İstanbul otoyolu yaklaşık 24 saat sonra ulaşıma açıldı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelan sebebiyle kapanan İstanbul istikametinin tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle seferberlik içinde selin etkilediği her güzergâhta olduğu gibi tünel civarında da yaşanan heyelan birikintisini temizlediklerini ve yol açma çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Devletimiz her zaman olduğu gibi bütün kurumları ve tüm imkânlarıyla milletinin yanındadır! Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyor; Rabbim bu güzel vatanı afetlerden korusun diyorum" ifadelerini kullandı.

İki gündür ülkemizin bazı kesimleri sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının hâkimiyeti altındaydı.

O güzergâhlardan biriydi #BoluDağıTüneli...

Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin etkilediği her güzergâhta olduğu gibi… pic.twitter.com/Bh5rmH3cvC — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 10, 2023

Hatırlanacağı gibi otoyol uzun bir süre önlem amacıyla çift yönlü olarak kapatılmıştı.

İki gün süren yağışlar özellikle Bolu, Zonguldak, Bartın ve Ordu ve Giresun'da etkili oldu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı.