Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil yandı!

Düzce'de Hendek gişelerine 14 kilometre kala kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki bariyere çarpmasıyla lastik kısmından aldığı alevle yandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İstanbul istikametine seyreden E.A. idaresindeki 81 ACF 261 plakalı otomobil, Hendek gişelerine 14 kilometre kala kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, lastik kısmından alev alıp sonra yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, orta şeritte duran aracından çıktı.

kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, 112 Acil sağlık ve Sakarya ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.