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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 ölü
GÜNDEM 31.05.2023, 17:35
Anadolu Otoyolu Düzce Gümüşova kesiminde minibüsün hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Ece KILIÇARSLAN / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre otoyolun Ankara istikametinde seyreden yabancı uyruklu A.O. yönetimindeki 34 BJN 562 plakalı minibüs, Gümüşova mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki M.A ile A.Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan yaralılar A.O. ile yanındaki V.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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