Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde arıza yapan tıra çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan tıra çarpan minibüsteki 20 kişi yaralandı 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza dolayısıyla otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.