Anadolu'nun çatısından Uzay'ı izlediler

TÜBİTAK’ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’nin yeni göğe bakma durağı Erzurum oldu.ERZURUM (İGFA) - Çok sayıda gökyüzü tutkunu Anadolu’nun çatısından uzayı gözlemleme imkanı buldu. Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum’da Türkiye’nin en büyük teleskobunu, Avrupa’nın en büyük gözlem evini inşa ettiklerini belirterek “Bu şehre dünyanın her tarafından bilim insanları gelecek.” dedi. Açılışa telekonferans yöntemiyle katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, etkinliğin yapıldığı tesisin 2011 kış olimpiyatları için inşa edildiğini hatırlatarak “Şimdi kayak sezonu yok belki ama tesisimizin gökyüzü gözlem etkinliği için hizmet vermesi de ayrı bir mutluluk vesilesi.” diye konuştu.

TÜBİTAK KOORDİNASYONUNDA

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesinin katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Konaklı Kayak Merkezi’nde düzenleniyor. Katılımcılar, kurulumu süren Türkiye’nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikteki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG)’ı da ziyaret etme olanağı buluyor.

DİYARBAKIR VE VAN’DAN SONRA ERZURUM

2022 Yılı Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Diyarbakır ve Van’ın ardından Erzurum ile devam ediyor. 3 gün sürecek etkinliğin açılışına Bakan Varank’ın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve çok sayıda gök bilimi meraklısı katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da programa İstanbul’dan canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEMEL BİLİM PROJESİ

Etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erzurum’un gökyüzü gözlemi için dünyada ideal bir lokasyon olduğunu belirterek, “Erzurum bunun yanında Türkiye’nin en büyük temel bilim projesinin de yapıldığı bir yer. Burada şu anda alanında en büyük gözlemevi inşa ediliyor. Sadece gözlemevi de inşa edilmiyor. Bu gözlemevinde kullanılacak bunun yanında farklı alanlarda kullanılacak bir optik araştırmalar merkezi de inşa ediliyor. Biz Erzurum’da böyle bir alt yapıyı eğer bu şehre kazandırıp Türkiye’nin bilim dünyasına sadece Türkiye’nin değil dünyanın bilim insanlarına böyle bir alt yapıyı kazandırıyorsak bunu Türkiye’ye tanıtmamız gerekiyordu özellikle Erzurum’u bunun için seçtik.” diye konuştu.

CİDDİ KABİLİYETLERİ VAR

“Erzurum’da Türkiye’nin en büyük teleskopunu Avrupa’nın en büyük gözlem evini inşa ediyoruz” dediklerinde itiraz edenler olduğunu söyleyen Varank, “Erzurum’da kar yağıyor Gökyüzü gözlemi mi yapılır diyenler oldu. Biz de işte onlara nasıl gökyüzü gözlemi yapılıyor onu göstermek için Erzurum’u seçtik. Bu şehre dünyanın her tarafından bilim insanları gelecek. ‘Biz bu teleskopu kullanmak istiyoruz. Beraber proje yapalım’ diyecekler. Çünkü bizim teleskopumuz, çok ciddi kabiliyetleri olan 4 metre çapında adaptif mercek sistemi ile belki Hubble teleskopu kadar ciddi bir görüntü elde edebileceğimiz bir teleskop.” açıklamasında bulundu.

HER İMKANI SEFERBER EDECEĞİZ

Etkinliğin açılışına İstanbul Sinan Erdem Spor Kompleksi'nden videokonferansla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz tarihin, kültürün, bilimin, sanatın, sanayinin peşinden koştukları müddetçe biz de her türlü imkanı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN İNŞA EDİLDİ

Gökyüzü gözleminin en iyi şekilde yapıldığı noktalarda etkinliğin gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Erzurum, Türkiye'de en büyük teleskobun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor ve inanıyorum ki gökyüzü etkinliğimiz her yıl güçlenerek devam edecek. İçerisinde bulunduğunuz Konaklı Kayak Tesisleri'ni 2011'de kış olimpiyatları için inşa etmiştik. O günden bugüne tüm kış sporcularına güçlü bir şekilde ev sahipliği yapan bir tesis. Şimdi kayak sezonu yok belki ama tesisimizin gökyüzü gözlem şenliği için hizmet vermesi de ayrı bir mutluluk vesilesi." dedi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Bakan Kasapoğlu, Seyahat Sever Projesi ile öğrenci yurtlarının ücretsiz bir şekilde gençlere hizmet verdiğini hatırlatarak “Özellikle Türkiye'mizi tanıma, güzel insanlarımızla hasbihal etme, onlarla kaynaşma açısından önemli bir vesile olacağına inandığımız bu proje, zaten gençlerimiz tarafından büyük bir teveccüh görüyor ama ben hala bu projemize katılmamış gençlerimizi de seyahat etmeye ve bu anlamda onlara kapıları ardına kadar açık olan yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklamaya davet ediyorum." diye konuştu.

AİLELER VE KADINLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı Erzurum Gözlem Etkinliği’ne astronomi meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Etkinliğe, 81 ilden katılım için başvuran bin 800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van illerinde olduğu gibi Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılmak için aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kurayla belirlenen etkinliğin en küçük misafiri 1 yaşındayken, en büyüğü ise 66 yaşında.

3 BİN 170 METREDE HALK GÜNÜ

Katılımcılar, Türkiye’nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG’ı da ziyaret etme olanağı buluyor. Konaklı Kayak Merkezi’nden 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi’ne telesiyejin yanı sıra karayoluyla da ulaşım sağlanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gök bilimi meraklıları, güneşin doğuşuna kadar teleskoplarla gözlem yapıyor.

ANTALYA’DA FİNAL YAPILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliğini Anadolu’nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl Diyarbakır, Van ve Erzurum’un ardından 18-21 Ağustos’ta Antalya’da son bulacak.