'Anadolu'nun 'Altay'lı testi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Anadolu" gemisinin tank operasyonu testlerinin Türkiye'nin ilk yerli ana muhbare tankı Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, başarılı görevi sosyal medya hesabından duyurdu.

Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankının önce ANADOLU gemisine yüklendiğini, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden İsmail Demir, paylaşımında, "Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve ANADOLU'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1578308389393772544