Anadolu Aşçılar Federasyonu kuruldu

Yıllardır sorunlarına aradıkları çözümü bulamayan, çoğunluğu Turizm Mutfağı çalışanı olan aşçılar; Anadolu Aşçılar Federasyonu’nu kurarak, yeniden örgütlü dayanışma başlattı.Ata SEVGİ / AjansCanka (AYDIN İGFA) - Pamukkale Denizli Delfin Tekstil sponsorluğunda Kuşadası Korumar De Luxe Hotel’de bir araya gelen Türkiye genelinden 15 aşçılık mesleği derneğinin temsilcileri, toplantı sonrasında Anadolu Aşçılar Federasyonu (ANAFED) kuruluşunun tamamlandığını açıkladı.

ANAFED Kurucuları; Ankara Aşçılar ve Turizm erneği, Mengen Aşçılık ve Turizm derneği, Çağdaş Aşçılar Derneği, Pasta Tasarımcıları Derneği, Yeniçağa Aşçılar Derneği, Denizli Aşçılar Derneği, Gastronomi Derneği, Hatay Aşçılar Derneği, Amasra Aşçılar Derneği, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Marmaris Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Antalya Şefler Kulübü, Bursa Gastronomi Derneği, Fethiye Şef Mavi Derneği ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği temsilcilerinden oluştu.

ANAFED Kuruluş Koordinatörü Ankara Bölgesi Mutfak Şefi İsmail Bozdemir, yaptığı açıklamada, “Burada şeffaf bir şekilde federasyonumuzun kuruluşuyla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Şu an biz 15 dernekle kuruluşumuzu yapıyoruz. Artık Anadolu Aşçılar Federasyonumuz kuruldu. Bize katılacak başka derneklerimiz de var, bize katılımlar devam ediyor. Asıl amacımız; bu güne kadar çıkmayan bir aşçılık meslek yasasının, çıkmasını sağlamak. Aşçılarımızın özlük hakları olsun, çalışma şartları olsun birçok sıkıntımız var. Bu sıkıntıları çözmek üzere, ANAFED olarak bu sıkıntıları çözeceğimize söz verebiliriz" diye konuştu.

https://youtu.be/-D3FvAeDtso