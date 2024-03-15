Amgen, böbrek sağlığı farkındalığına dikkat çekiyor

Dünya Böbrek Günü’nde Amgen, böbrek sağlığı konusunda farkındalığın artmasının, böbrek hastalıklarının neden olduğu sağlık sorunlarının sıklığını ve etkisini azaltmadaki önemine dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Böbrek Günü kapsamında, böbrek sağlığı açısından farkındalığın artırılmasıyla, böbrek hastalıklarının neden olduğu sağlık sorunlarının sıklığının ve etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan ve yenilikçi tedavi yaklaşımlarını araştırarak hayati öneme sahip ilaçlar üretmeye yönelik çalışmalarını 40 yıldan uzun süredir aralıksız devam ettiren Amgen da her yıl bu tarihte farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

NEFROLOJİ ALANINDA GELİŞTİRDİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİYLE MİLYONLARCA HASTAYA ULAŞIYOR

Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, Amgen'ın bugüne kadar yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucunda nefroloji alanında çeşitli tedavi seçenekleri geliştirerek milyonlarca hastaya ulaştığını vurgulayarak şunları belirtiyor: “Amgen olarak #RiskiniFarkEt #BöbrekleriniKoru diyoruz. Hem sunduğumuz tedavi seçenekleriyle hastalara hizmet ediyoruz hem de kronik böbrek hastalığına (KBH) dikkat çekmek ve kamuoyu bilincini artırmak için çeşitli farkındalık faaliyetlerini hayata geçiriyoruz” diyor.

Lancet dergisinde yayımlanan Küresel Hastalık Araştırması’na göre kronik böbrek hastalığının (KBH) dünya çapında 850 milyondan fazla insanı etkilediğini ve 2019'da 3,1 milyondan fazla insanın KBH’ye bağlı olarak hayatını kaybettiğini1 belirten Amgen Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz, günümüzde kronik böbrek hastalığı dünya üzerinde 8. sıradaki ölüm nedeni olarak konumlanırken, önlem alınamazsa 2040 yılına gelindiğinde 5. sıraya yükseleceğinin tahmin edildiğini2 söylüyor.

SESSİZ İLERLEYEN BİR HASTALIK

KBH ile yaşayan insanların yüzde 90'ının bu hastalığa sahip olduklarını bilmediklerini3 görmenin ise son derece şaşırtıcı olduğunu belirten Yeşilboğaz, konuyla ilgili olarak şunları aktarıyor: “KBH’de diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, obezite veya ailede kronik böbrek hastalığı öyküsü varsa hastalar yüksek risk altındadır. KBH erken evrelerinde sessiz bir hastalık olarak bilinir; çünkü hastalarda erken dönemde KBH’ye bağlı semptomlar nadir görülmektedir.4 KBH'ye sahip olan bireyler hastalığın herhangi bir semptomunu yaşamadan ,böbrek fonksiyonlarının yüzde 90'a kadarını kaybedebilirler5. Kaybolan böbrek fonksiyonlarının geri getirilmesi mümkün olmadığından, hekimler ve hastalar böbrek yetmezliği tablosuyla karşı karşıya kalmaktadırlar6. Erken dönemde KBH tanısı progresyonu yavaşlatabilir ve kardiyovasküler komplikasyonları önleyebilir7. KBH'nin ilerlemesi artan kardiyovasküler hastalıklar, hiperlipidemi, metabolik kemik hastalığı ve anemi gibi bir dizi ciddi komplikasyonla ilişkilendirilmektedir. Bu komplikasyonların erken teşhis ve tedavisi, kronik böbrek hastalarının yaşamlarını uzatmak ve iyileştirmek için önem taşımaktadır. İşte bu yüzden KBH yönetiminde multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir.”

62 ÜLKEDE 7 MİLYONDAN FAZLA HASTAYA ULAŞIYOR

Dr. Fu-Kuen Lin adlı Tayvanlı genç bir araştırmacının liderliğinde eritropoietin geninin bulunup klonlanmasıyla başlayan Amgen hikâyesinin, 40 yıldır aynı motivasyon ve bilim odağıyla devam ettiğini belirten Amgen Türkiye Genel Tedaviler İş Birim Direktörü Uğraş Güngör, “Bu öncü buluş, biyoteknoloji tarihindeki başarılı tedavilerin hastalar ile buluşmasının en değerli kilometre taşlarından biri olmuştur. Amgen “araştırma, eğitim ve iş birliği” odaklarını merkeze alarak güvenilir ortaklıklar kurma ve ülkemizde nefroloji alanına destek sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Dünya üzerinde binlerce Amgen çalışanının emek ve özverisi sayesinde nefroloji alanındaki tedavi seçenekleri 62 ülkede yedi milyondan fazla hastaya ulaşmaktadır” diyor.