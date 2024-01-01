Son Dakika

Amerikalıların ödülünü reddeden 'Kahraman Komutan' Bursa'da

GÜNDEM 01.01.2024, 18:39
Amerikalıların ödülünü reddeden 'Kahraman Komutan' Bursa'da

İncirlik üssünde görev yaptığı dönemdeki deneyim, gözlem ve incelemelerini “İNCİR’LİK AĞACI” adlı kitabında toplayan Emekli Albay Orkun Özeller, Bursa’da okurlarıyla buluştu.BURSA (İGFA) - Ördekli Kültür Merkezi’ndeki tanıtım ve söyleşi programı yoğun bir katılıma ve anlamlı bir bilgilendirmeye sahne olurken, emekli Albay Orkun Özeller, askeri görev dönemleriyle ilgili anılarını da paylaştı.

Amerikalıların İncirlik Üssü’ndeki başarılı çalışmaları nedeniyle vermek istediği üstün hizmet madalyasını reddetmesiyle “Kahraman Komutan” olarak anılan E. Albay Orkun Özeller, “Ne zaman Amerika ile ters düşsek, ‘İncirlik Kapatılsın!’ sloganları atılır. Bu söylem yanlıştır. İncirlik Türkiye Cumhuriyeti’nin bir askeri üssüdür. Amerikalılar’ın bizim üssümüzü kullanmaları Türk Devletinin izni ve onayıyla yapılan bir anlaşma dahilindedir.  Orada yapılan bir protesto eylemi kendi üssümüzün kapatılmasını istemek anlamına gelir. Geçtiğimiz dönemlerde böyle bir gösteri yapıldı ve tel örgülerin ardından taşlar atıldı. Aslında taşlanan kendi askeri uçaklarımız ve araçlarımız oldu" dedi.

"Bu konudaki doğru söylem, ‘Amerikalıların üssümüzün kullanım izni iptal edilmelidir!’ şeklinde olmalıdır" diyen Özeller, "Bu kapsamda Amerikalıların vermek istediği üstün hizmet madalyasını, PKK ve YPG’ye yaptığı silah, mühimmat ve her türlü lojistik destek nedeniyle reddettim. Şayet kabul etseydim değerlerimi yitirdiğimi hissederdim, onurum böyle bir tavır sergilememi gerektirdi” diye konuştu.

İncir ağacının bir özelliğinden de bahseden Özeller, “İncir ağacı çok bereketli bir ağaçtır. Ancak bir özelliği vardır kökleri yeraltı suyuna çok çabuk ulaşır. Örneğin bir evin çok yakınına dikilen bir incir ağacının kökleri, yeterli suya ulaşabilmek için o evin temelini sarsacak türde gelişir, derinliklere kadar iner ve gün gelir evin çökmesine dahi sebep olabilir. İşte, ocağına incir dikmek deyimi de buradan gelir” dedi.

Sığınmacı sorununun da vatan ocağına incir dikmek anlamına gelecek türde bir tehlikeyi beraberinde getirdiğini belirten ve bununla ilgili görüşlerini de açıklayan Orkun Özeller, “Kimine göre 13 milyon, kimine göre 10 milyon, resmi rakamlara göre ise 5 milyon olduğu söylenen ülkemizdeki sığınmacı meselesi, yakın gelecekteki en büyük sancımız olacaktır. Sayılarının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu biliyoruz ancak sadece resmi rakamlar üzerinden bile konuşsak, bu sorun ülkemizin beka meselesidir. Kültürel uyumu mümkün olmayan sığınmacılarla toplumsal çatışmalar er ya da geç kaçınılmaz olacaktır. Sığınmacılar tanımlaması da doğru bir tarif değildir. Bunların büyük kısmı yurda kaçak giriş yapmış insanlardır ve bir şekilde barınmalarına göz yumulmaktadır. Kadın olanların da doğurganlık oranı çok yüksektir. Yıllar içinde pek çok talepleri gündeme gelecektir, bu isteklerin bizim milli değerlerimizle çelişen noktalarda da içinden çıkılmaz sorunlarla karşılaşılacaktır. O nedenle bu konuyla ilgili devlet politikası daha fazla zaman geçirmeden yeniden gözden geçirilmeli, mutlaka geri döndürülmeleriyle ilgili süreçleri hızlandırılarak yeniden planlanmalıdır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 19 33
7. M. United 20 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 19 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5