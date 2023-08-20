Ambulans sürüş tekniklerini öğrendiler

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi, 7-10 Ağustos 2023 tarihlerinde Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nce il genelinde 5 eğitmenin görev aldığı "Ambulans Sürüş Teknik Eğitimi"ne Bursa İl Ambulans Servis'nde görevli 8 personel katıldı.

Eğitimin 1 günü teorik olarak eğitim salonunda yapılırken, 3 günü uygulamalı olarak sahada yapıldı.

Düzenlenen bu 96. ASTE Eğitimi ile toplam da bin 37 katılımcı sayısına ulaşıldı.