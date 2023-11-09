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Amatör denizciliğe yoğun ilgi... 6 ayda 18 bine yakın kişi sertifikalandı

GÜNDEM 09.11.2023, 11:09
Amatör denizciliğe yoğun ilgi... 6 ayda 18 bine yakın kişi sertifikalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 19 ilde 62 yelken kulübü vasıtasıyla gerçekleşen 'Uygulamalı Amatör Denizci Eğitimleri'nde yapılan 17 bin 755 başvuru yapıldı. 6 ayda 17 bin 672 kişi sertifika aldı.ANKARA (İGFA) -  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yelken Federasyonu ile Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan Amatör Denizcilik Uygulamalı Eğitimlerin yoğun ilgiyle karşılaşıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu en çok başvurunun 9 bin 768 kişiyle Marmara Bölgesi'ne yapıldığını belirterek, uygulama eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsadığı alan vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle her geçen gün arttığını, 44 kulüple başlayan uygulama eğitimleri geçen süre içerisinde 62 kulübe çıkardıklarını kaydetti.

Mayıs ve Ekim ayları arasında 17 bin 755 kişinin uygulamalı eğitimlere başvurduğunu, bunlardan 17 bin 672 kişinin sertifika almaya hak kazandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, amatör denizcilik eğitimlerinin içeriğine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 10 saatlik teorik çevrimiçi eğitimlere 4 saatlik Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle açık denizde uygulamalı yüz yüze eğitimler eklendi ve alınan pratik eğitimle vatandaşlarımız teknelerle ve denizle hasbihal oldu. Eğitimler şişme botlar, dıştan takma motorlu tekne ve yelkenli teknelerde veriliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra sınava sevk edilerek, sınavda başarılı olanlar, belgelerini en yakın kart basımı yapılan Liman Başkanlıklarımızdan teslim alabilmekteler ya da e-Devlet üzerinden alınan doğrulanabilir barkodlu çıktıyla özel teknelerini kullanabilmektedir. Bu eğitimlerimizle tohumlarını attığımız denizci millet denizci ülke hedefinin daha da güçlü yeşermesini sağlamaya çalışıyoruz."

ÖZEL TEKNE ÜRETİMİNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında hedeflenen denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının özel tekne üretimine de katkı sağladığına vurgu yaptı.

Söz konusu katkının artarak devam edeceğine inandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Özel tekne sayımız pandemi koşullarına rağmen projenin devam ettiği süre içerisinde artmış, 120 bini geçmiştir. Deniz turizminin de bu büyümeden olumlu yönde etkilenmesi kaçınılmazdır" dedi.

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