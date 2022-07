Amasya'da sosyal tesis heyecanı

Amasya Belediyesi tarafından yenilen Yeşil Yenice Sosyal Tesisleri, yakın bir zamanda açılışa hazırlanıyor.AMASYA (İGFA) - Amasya'ya bağlı Yeşil Yenice Sosyal Tesisleri yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Amasyalı vatandaşların bahar ve yaz aylarında açık havada güvenilir bir şekilde vakit geçirebilecekleri Yeşil Yenice Sosyal Tesisleri, çok yakında hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşları bu güzel tesisle buluşturmak için gün sayan Amasya Belediyesi, mesire alanları, yürüyüş yolları, piknik masaları, barbeküler, restoran ve sosyal donatı alanları bulunan projenin çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

‘HEMŞEHRİLERİMİZ SOSYAL TESİSİMİZDE GÜZEL VAKİT GEÇİRECEKLER’

Bu güzel tesisin halkımızla buluşmasına az bir süre kaldığını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ”Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde kaliteyi eşsiz kılmak, marka şehrin güzel insanlarını bu güzel projemizle en kısa zamanda kavuşturmak için mesai kavramı olmaksızın çalışıyoruz. Çok kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Yeri geldi bir tuğlada biz koyduk, çalışmalarımız sona gelindi. Yaz aylarında vatandaşımız ailesini alıp, gönül rahatlığıyla sosyal tesisimize gelerek güzel vakit geçirecekler, bizim için vatandaşımız her daim her şeyin en iyisine layık” dedi.

“AMASYA’MIZI ‘MUTLU ŞEHİR’ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Amasya’ya ve Amasyalıya hizmet etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirten Başkan Sarı, konuşmasında şunları kaydetti; “Üç yıl önce bana verdiğiniz görev ve sorumluluğu yerine getirmek için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğim. Hemşerilerimizin huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamaları için belediye olarak bütün imkânlarımızı kullanıyorum. Söz verdiğim şekilde projelerimizi hayata geçirdiğimizde Amasya’mızı “Mutlu Şehir” haline getirmeye bir adım daha yaklaşacağımızı düşünüyorum. Ben sizlerin destek ve dualarınızla yola çıktım. Sizlerin destek ve dualarıyla yoluma devam edeceğim. Artık en kötünün geride kaldığına inanıyorum. Allah sağlık, ömür verirse önümüzdeki iki yılda daha azimli, daha kararlı bir şekilde çalışacağım” diye konuştu.