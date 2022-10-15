Amasra'da acı büyüyor

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 28'e yükseldi. Yaralı kurtarılan 11 işçi tedavi altına alındı. Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyorBARTIN (İGFA) - Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama yaşandı.

Patlamanın meydana geldiği yere acil koduyla il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre; patlama nedeniyle can kaybı 28'e yükseldi. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere 11 yaralının tedavisi sürüyor. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1581127267706511360

Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu işçilerin nerede oldukları konusunda bilgilerinin olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, bir trafoda yangın devam ettiğini de duyurdu.

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi.