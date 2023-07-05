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Aman dikkat! Dolandırılmayalım!

GÜNDEM 05.07.2023, 11:23
Aman dikkat! Dolandırılmayalım!

Tapulardaki yoğunluğu azaltmak amacıyla gayrimenkul satışlarında başlayan yeni dönemle birlikte satışlar noterlerde de gerçekleştirilebiliyor. Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, yeni döneme karşı çok dikkatli olunmasını isterken, "Aman dikkat ! Dolandırılmayalım" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul satışları 4 Temmuz itibariyle artık noterde de yapılabiliyor. Yeni dönem alıcı ile satıcılar nereye nasıl başvuru yapacak, sözleşme nasıl imzalanacak, noter ücreti ne kadar olacak? gibi birçok soru da beraberinde geliyor.

Tapulardaki yoğunluğun azaltılması için artık gayrimenkul satışları noterlerde de gerçekleştirilmeye başlanmasıyla birlikte Gayrimenkul Danışmanı ve İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, yeni döneme ilişkin uyarılarda bulundu.

Yeni döneme ilişkin aydınlatıcı bilgiler veren Şenay Araç Demir,  “Aman dikkat, para transferi sırasında sahte dekontlarla dolandırılmayalım” dedi.

E-DEVLET KAPISINDAN RANDEVU ALINMASI GEREKECEK

Noterde gayrimenkul satışlarının yapılabilmesine imkan tanıyan yeni dönemde tıpkı tapu dairelerinde olduğu gibi konut, dükkan, tarla, arsa vb her türlü mülk alım satım işlemiyapılabilecek. Ancak yine işlemlerin başlatılabilmesi için randevu alınması gerekecek.

İşlem yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliğinin e-randevu başvuru uygulamasından e-devlet kapısını kullanarak başvuru yapabilecek.

Başvuru esnasında, Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (tnbbs) tarafların bilgileri, taşınmazın emlak rayiç değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeler yüklenecek. Bu evrakların asılları tapuda olduğu gibi satışa gidildiğinde notere teslim edilecek. İşlem yapmak istediğiniz noteri başvuru aşamasında seçmeniz de mümkün.
Noter evrak incelemesi yaptıktan sonra Tapu Dairesi, SMS ile noter başvuru belgesi düzenleyecek.

Belge tapu ve kadastro paylaşım arstemi (takpas) üzerinden iletilecek. Satışı yapılacak mülkün bilgi ve belgeleri sorgulanacak.

Evrak eksikliği varsa, satıcıdan ve tapudan bilgi talep edilecek. Noter evraklar tamamlandığında, satışına engel hukuki bir durum yoksa sözleşme hazırlayacak.

Tapu İşleme ait döner sermaye,tapu harcına ilişkin e– tahsilat seri numarası üretip notere TAKPAS’tan itetecek. Noter sözleşmenin imzalanması için taraflara randevu tarih ve saatini mesaj ile bildirecek. Alıcı vesatıcı randevu tarih ve saatinde gelmezse 10 gün içinde notere müracaat etmeleri halinde işlem yapılacak, gidilmezse başvuru iptal edilecek.

Noter taşınmazın satışında bir engel yoksa tapu’ya (takbıs)esözleşmeyi evrakları kaydedecek, tapu tescili sağlanacak, sözleşme ve belgeler süresiz saklanmak üzere noter tarafından tnbbs’ye kaydedilerek arşivlenecek.

Tapu senedi noter tarafından teslim edilecek. Tapu harç tutarı ise satı şbedelinin yüzde 4’ü olarak hesaplanacak. Noter ücreti ise mülk değerine göre 500 ile 4 bin TL arasında değişecek.

HAFTASONU BİLE SATIŞ YAPILABİLECEK

Noterde gayrimenkul satışı dönemini değerlendiren Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, vatandaşların artık işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebileceğini, hatta nöbetçi noterler sayesinde hafta sonu bile işlem yapılabileceğini söyledi.

Birçok avantajına rağmen yeni dönemde dolandırıcılık vakaları yaşanabileceği uyarısında da bulunan Şenay Araç Demir, “Tapuda yapılan işlemlerde bile para transferi sorun olabiliyor. Bu nedenle noterde satış yaparken de alıcı ve satıcı çok dikkat etmeli, paranın bankaya yatırıldığını kontrol etmeden satış belgesi imzalanmamalı. Noterden araç satışları yapıldığında EFT’ye ilişkin sahte dekontlarla birçok vatandaşın dolandırıldığını görmekte veya duymaktayız. Noterler de zaten çok yoğun. Bu nedenle işleminizi yaparken çok dikkatli olmalı, elinizdeki işlemi birçok kez kontrol etmelisiniz” dedi.

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