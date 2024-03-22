Altyapısıyla güçlü ve dirençli Bursa oluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde ‘daha güçlü Bursa için daha güçlü altyapı’ anlayışıyla kanalizasyon ve içme suyu hatlarından arıtma tesislerine kadar birçok önemli projenin hayata geçirileceğini belirterek, “Dirençli bir şehri için üst yapı kadar güçlü altyapıya sahip olmak da önemli” dedi.BURSA (İGFA) - Daha yaşanabilir bir Bursa için ulaşımdan spora, kültürden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda yeni dönem projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dirençli bir şehri oluşturmada üst yapı kadar kesintisiz ve güçlü bir altyapıya sahip olmanın da önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’de içme suyundaki kayıp kaçağı önleme konusundaki çalışmalarla lider şehir konumunda olduklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Merkezde kayıp kaçak oranı yüzde 19.35 seviyesine kadar düşürüldü. Türkiye’ye örnek çalışmalarıyla parmakla gösterilen BUSKİ, yeni dönemde de Bursa’nın ‘dirençli şehir’ yolculuğunda önemli görevler üstlenecek. Kuraklığın zirve yaptığı 2019 ve 2022 yıllarında Bursalıları bir gün dahi susuz bırakmadık. Sağlıklı içme suyunu, iklim değişikliği ve kuraklık şartlarına rağmen halkımıza uygun fiyatta ve kalitede sunmaya devam ediyoruz. Şubat ayı içerisinde yaptığımız düzenleme ile su faturalarındaki ilk kademeyi 12 metreküpten 18 metreküpe çıkararak vatandaşlarımıza ciddi bir katkıda da bulunmuş olduk” dedi.

ÇINARCIK BARAJI

Kesintisiz içme suyu temininde çok önemli bir yeri olan Çınarcık Barajı’nın suyunu Bursa ile buluşturan tarihi çalışmayı başlattıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Çınarcık içme suyu projesi, şehrin su ihtiyacını karşılama noktasında ‘can suyu’ olacak. Proje tamamlandığında Bursa’nın 2060 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak. İhale ederek imalat çalışmalarına başladık. 300 bin metreküp günlük arıtma kapasitesine sahip 1 arıtma tesisini, 68 kilometre isale hattını, 3 adet içme suyu deposunu yaklaşık 130 milyon euro yatırımla Bursa tarihinin en büyük altyapı yatırım olarak gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Gemlik Büyük Kumla Barajı ile birlikte İnegöl Hocaköy, Karacabey Gölecik, Büyükorhan Kocadere ve Kestel Gölbaşı barajlarının da yakın zamanda faaliyete alınacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Tarafımızca yapılacak 2 bin 500 kilometrelik yeni içme suyu hatlarıyla birlikte Bursa’mızı 2060 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayan dirençli bir şehir haline getiriyoruz. Bursa’mız üreten ve kirletici etkilerin yoğun olduğu bir şehir olmasına rağmen başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz atık su yönetimini daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite artışları, yeni atık su arıtma tesisleri ve planladığımız yeni 750 kilometrelik kanalizasyon hatları ile de derelerimizi, göllerimizi ve denizlerimizi temiz tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

NİLÜFER ÇAYI

Nilüfer Çayı konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Başkan Aktaş, “Nilüfer Çayı’nın kirletici etkilerden tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalarımızı Bakanlığımız ve Valiliğimizle eşgüdüm içinde en önemli çevre projelerimizden biri olarak yürüteceğiz. Yine küresel iklim değişikliğiyle birlikte ani ve şiddetli yağışlar sıklıkla karşılaştığımız bir durum haline geldi. Buna yönelik yürüteceğimiz dere ıslahı çalışmaları ve 250 kilometrelik yeni yağmur suyu hatları ile birlikte ani ve şiddetli yağışların felakete dönüşmesinin önüne geçeceğiz. Değirmenönü Kilise Deresi, Fidyekızık Deresi, Nilüfer 30 Ağustos Ürünlü Deresi ve Mudanya Karanlık Deresi gibi dere kaynaklarını da ıslah ediyoruz” dedi.

YENİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Bursa’ya yeni dönemde yeni arıtma tesisleri kazandıracaklarını da ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa atık su arıtma tesisi yatırımlarında da zirveye yürüyor. Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle şehrin yüzde 95’ini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlıyor. Hem mevcut tesislerin kapasitesini artırıyor hem de Bursa'ya yeni arıtma tesisleri kazandırıyoruz. Bu kapsamda İnegöl, Yıldırım Vakıf, Mudanya Tirilye ve Karacabey atıksu arıtma tesislerini yeni dönemde şehre kazandıracağız. Bunun yanında Mustafakemalpaşa, Gemlik, Yenişehir, Akçalar, Kurşunlu, Mudanya, Küçükkumla, Batı ve doğu atıksu arıtma tesislerini de güçlendireceğiz. İlçelerimiz yapılacak yeni yatırımlarla tesis ve altyapı bakımından daha da güçleniyor” diye konuştu.