Altun’dan 'KAAN' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ilk uçuşunu yapan millî muharip uçak KAAN'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, millî muharip uçak KAAN'la ilgili paylaşım yaptı.

Altun, paylaşımında, güçlü Türkiye'nin göklerdeki muharibi KAAN, barış için, adalet için, hakkaniyet için havalandığına vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve millî projeleri çeşitli dayatmalarla askıya alınan, iptal edilen eski Türkiye'nin karanlığından yerli ve millî mühimmatıyla terörle mücadelede destanlar yazan gelişmiş savunma sanayii ile dosta güven, düşmana korku veren güçlü Türkiye'ye çok çalışarak ulaştık. Tüm bu emeklerimizin sonucunda, Millî Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, ayrıca paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KAAN'ı anlattığı sözleri ile uçağın teknik özelliklerini içeren bir videoya da yer verdi.

Güçlü Türkiye'nin göklerdeki muharibi KAAN, barış için, adalet için, hakkaniyet için havalandı.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve milli projeleri çeşitli dayatmalarla askıya alınan, iptal edilen eski Türkiye'nin… pic.twitter.com/TbqFLuKvI1— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 21, 2024