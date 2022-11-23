Altun’dan Düzce’deki depreme ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Düzce'deki depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, "Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.