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Altun: Hakikatin sesi olacak çalışmalara imza atmalıyız

GÜNDEM 21.10.2022, 22:46
Altun: Hakikatin sesi olacak çalışmalara imza atmalıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen programda konuştu. Altun, "Dezenformasyon ve İslamofobiyle mücadele için hakikatin sesi olacak müşterek çalışmalara imza atmalıyız" dedi.İSTANBUL (İGFA) -  Sistematik dezenformasyonun, bireylerden toplumlara, ulusal güvenlikten küresel istikrara, her boyutta ciddi tehditler oluşturduğunu belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iletişim teknolojilerindeki dönüşüm ve gelişim, bütün olumlu yanlarına rağmen ne yazık ki kötücül faaliyetlerin de yaygınlık kazanmasına neden olduğunu belirterek, bu noktada, bir taraftan elbette bireylerin farkındalık ve sorumluluğunu geliştirmesi, medyayı, dijital medyayı tüketmekle alakalı bilinçlendirilmesi son derece önemli olduğunu söyledi.

"Her devletin vatandaşlarının hak ve özgürlükleri ile ulusal güvenliğini korumak için çeşitli adımlar atması, bu alanda regülasyonlar yapması da gerekiyor" diyen Altun, "Burada bir boyutuyla da küresel bir tehditle karşı karşıya olduğumuz için dezenformasyonla mücadele noktasında bizlerin, İslam ülkelerinin iş birliği yapması, küresel alanda iş birliklerinin geliştirilmesi de bir o kadar önem arz ediyor" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta İslamofobinin de küresel istikrara yönelik bir tehdit ve bir insanlık suçu olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019'da Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının gerçekleştiği tarih olan 15 Mart'ın, "Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü" olarak ilan edilmesi için bir çağrıda bulunduğunu anımsatan Altun, bu çağrıyla önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, sonra da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlarla 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak tescillendiğini kaydetti.

"HAKİKATİN SESİ OLACAK MÜŞTEREK ÇALIŞMALARA İMZA ATMALIYIZ"

Teşkilat çatısı altında İslamofobiyle mücadele noktasında küresel çapta işletilecek mekanizmaları hep birlikte hayata geçirmeleri gerektiğini belirten İletişim Başkanı Altun, bugün dünyada geleneksel ve yeni medyada karşılaşılan olumsuz yaklaşımların, o kötücül çizginin aksine, bizler elbette bu mecralarda hakikatin sesi olacak müşterek çalışmalara imza atılması gerektiğine vurgu yaptı. "Bu alanda mücadeleye devam etmeliyiz, asla mücadeleden geri durmamalıyız" diyen Altun, "Bu noktada gerek İslam ülkeleri gerek teşkilat olarak oynayabileceğimiz rolü en iyi şekilde değerlendireceğimizden kuşku duymuyorum. Türkiye olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Altun ayrıca, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Dönem Enformasyon Bakanları Konferansı Başkanlığını yarından itibaren devralacağını hatırlattı.

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