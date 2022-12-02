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Altun: 'Hakikat krizi' küresel bir sorun

GÜNDEM 02.12.2022, 13:57
Altun: 'Hakikat krizi' küresel bir sorun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’nde konuştu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TİM Gösteri Merkezi'ndeki Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit) yaptığı konuşmada, zirvenin ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Amaçlarının, kamusal iletişim ve stratejik iletişim alanında küresel bir etkileşim merkezi inşa etmek olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Hamdolsun Stratcom Zirvesi büyük bir ilgi ve teveccüh gördü. Farklı formatlarda yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen etkinliklerle hayata geçirilen yayınlarla yıl boyunca Stratcom çalışmalarına devam eden zirvemiz, organik bir şekilde büyüdü ve stratejik iletişim ekosistemi açısından nitelikli, eşsiz bir tecrübe sundu, güçlü bir platform oluşturdu. Bu platformda kamu, medya, akademi, sivil toplum ve özel sektörden stratejik iletişim alanındaki paydaşları aynı çatı altında buluşturduk." diye konuştu.

Bu platform çatısı altında, dünyanın dört bir yanından saygın iletişimcilerle bir arada olduklarına vurgu yapan İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"Stratcom Summit'in stratejik iletişimi şekillendiren küresel başlıkların ve trendlerin tartışıldığı, birçok ülkeden ve sektörden temsilcileri buluşturan uluslararası bir platform haline geldiğini görüyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Şimdiden zirvemizin başarılarla dolu dolu geçmesini diliyorum. Bu yıl zirvemizde 5 kıtadan ve 40 ülkeden yaklaşık 4 bin katılımcı ile 50'nin üzerinde panelisti ağırlıyoruz. Tecrübeleri, birikimleri ve iştirakleri ile zirvemize katkı sunacak tüm misafirlerimize şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl Stratcom Zirvesi'nin temasını 'Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim' olarak belirledik çünkü içinden geçtiğimiz bu çağda, küresel boyutta siyasetten ekonomiye, sağlıktan çevreye, nereye bakarsak bakalım, gördüğümüz başlıca gerçek, belirsizlik. Bugün tüm dünya çatışmalar, savaşlar, insani trajediler, terörizm, nükleer tehdit ya da gıda, enerji, hammadde, finans ve sağlık krizleri gibi birçok meydan okumayla tehditle karşı karşıya. Ve bu meydan okumalara karşı ne yazık ki küresel düzeyde sistematik, planlı ve fonksiyonel çözüm önerileri üretilebilmiş değil. Dahası, küresel düzlemde giderek şiddetlenen, ahlaki temelini günden güne yitiren güç rekabeti, insanlığın karşı karşıya kaldığı tehdit ve meydan okumaları daha da derinleştirmekte, Batı'dan Doğu'ya, Güney'den Kuzey'e tüm toplumlar bir belirsizlik sarmalıyla karşı karşıyadır."

İletişim Başkanı Altun, bugün itibarıyla sadece belli bölgelerde yaşanacağı varsayılan savaşlar, çatışmalar, terör saldırıları, krizler ve salgın hastalıklardan aslında dünyanın hiçbir kesiminin azade olmadığını söyledi.

"KÜRESEL SORUN: HAKİKAT KRİZİ"

İletişim Başkanı Altun, dünyadaki tüm belirsizliklerin yanında bu dönemin bir başka küresel sorununun da hakikat krizi olduğuna dikkati çekti.

"Post-Truth" denilen "Hakikat Ötesi" çağda, adeta "hakikatin ölümünün ilan edildiği" aktaran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni iletişim teknolojileri dezenformasyonlara, karalama kampanyalarına, etki operasyonlarına, nefret söylemlerine, terörizm propagandasına ve dijital zorbalığa zemin teşkil etmektedir. Böylelikle bireylerin hayatlarına, kamu düzenine ve toplumsal barışa zarar vermektedir. Ve yine, yeni medya ortamlarında bireyler ve dahi kitleler sadece kendi seslerini, kendilerine benzeyenlerin seslerini duymakla yetinmekte ve yankı odalarına mahkum olmaktadır. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişlerse öbürüne sağır kalınca, sosyal medyanın insanları birbirine yakınlaştıracağını varsayan iyimser yaklaşımın aksine, sanal ortamlarda gettolaşma, kutuplaşma ve radikalleşme kendisini göstermekte, bu olumsuz süreçler de gündelik hayata yansımaktadır."

Toplumsal kutuplaşma, gettolaşma ve radikalleşmeyi artıran yeni teknolojilerin kötü amaçla da kullanıldığını belirten İletişim Başkanı Altun, bunun bugün sadece bireylerin, toplumların ve devletlerin güvenliği için bir mesele olmakla kalmadığını, aynı zamanda küresel bağlamda da bir güvenlik sorununa dönüştüğünü söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün insan haklarından ulusal güvenliğe, dijital zorbalıktan nefret söylemlerine, terörizm propagandasından sistematik dezenformasyon hareketlerine, algoritma diktatörlüğünden dijital faşizme kadar yeni medya teknolojileri üzerinden maruz kaldığımız tehditlere karşı ortak bir mücadele vermemiz gerekiyor." diyerek, hakikat krizinin, küresel belirsizlik, çatışma ve istikrarsızlıklarla birleşmesi, stratejik iletişimin ulusal ve uluslararası düzlemde kurumsallaşmasının ve iş birliklerinin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

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