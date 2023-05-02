Altun: Dezenformasyon demokrasiler için bir tehdittir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Conrad Otel'de düzenlenen "İstanbul Güvenlik Forumu"nun (İGF) açılışında yaptığı konuşmada, forumun, güvenlik alanında küresel bir diyalog platformu oluşturmak maksadıyla hayata geçirildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen ve iki gün sürecek “İstanbul Güvenlik Forumu”nun açılışında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, önemli mesajlar verdi.

İstanbul Güvenlik Forumu'nun, kapsayıcı temalarıyla güvenlik alanında teorik ve pratik çalışmalara önemli katkılar yapacağına inandıklarını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Güncel bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarına çözüm önerileri sunacağımız bu forumu, güvenlik ekosistemi için güçlü bir platform hâline getirme gayreti içinde olacağız." dedi.

Günümüz güvenlik meselelerinin yoğunlaştığı alanlardan birinin de dijital dünya olduğuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, dijital ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle en fazla değişim ve dönüşümün iletişim ve medya alanında yaşandığını söyledi.

"Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir risk olarak görüyoruz" diyen Altun, "Demokrasinin en büyük düşmanı dezenformasyonla mücadeleyi öncelik hâline getiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ancak ve ancak dezenformasyonu alışkanlık hâline getirenler, dezenformasyonu ana siyaset malzemesi hâline getirenler rahatsız olabilir. Hakikat ve temiz iletişim için yürüttüğümüz çalışmalardan sadece ve sadece trol ağları ve köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etmeye çalışanlar rahatsız olurlar. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Altun, haberin ve bilginin kaynağının çeşitlendiği ve hızının arttığı bu dijital çağda, bilginin güvenirliğine ilişkin sorgulamaların, ulusal ve uluslararası boyutta tartışılması gereken bir güvenlik meselesi hâline geldiğinin altını çizdi.

KÜRESEL SALGINLAR

Küresel salgınların da dünyayı etkileyen önemli bir güvenlik krizi olduğuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, tüm dünyanın küresel sağlık mimarisinin, güvenliğinin büyük bir kriz yaşadığı koronavirüs salgını sonuçlarıyla ağır bir şekilde yüzleştiğini, hâlâ da yüzleşmeye devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, son 30 yılda bölgesel ve yerel düzeydeki savaşların, iç karışıklıkların küresel boyutlara ulaşan etkilerini bütün dünyanın daha önce hiç olmadığı kadar tecrübe ettiğini belirterek, göç ve mülteci krizinin terörizm gibi sorunlar bölgenin en acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlar olduğunu kaydetti.

"BİLİN Kİ CEBİNİZDE TAŞIDIĞINIZ BU AKREP BİR GÜN GELİR SİZİ SOKAR"

Terörle mücadele adı altında bir başka terör örgütünü besleyenlerin küresel terörizmle mücadeleye ihanet ettiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Bu ülkeler kendilerine de bedel ödetecek bu yanlış stratejiden bir an önce dönmelidirler. Bilin ki terör örgütlerinden müttefik olmaz. Bilin ki terör örgütleri arasında ayrım yaparak bir terör örgütünü bir diğerine karşı kullanarak terörle mücadele yapılmaz. Bilin ki harladığınız bu ateş bir gün gelir sizi yakar. Bilin ki cebinizde taşıdığınız bu akrep bir gün gelir sizi sokar." dedi.