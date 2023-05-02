Son Dakika

Altun: Dezenformasyon demokrasiler için bir tehdittir

GÜNDEM 02.05.2023, 18:09
Altun: Dezenformasyon demokrasiler için bir tehdittir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Conrad Otel'de düzenlenen "İstanbul Güvenlik Forumu"nun (İGF) açılışında yaptığı konuşmada, forumun, güvenlik alanında küresel bir diyalog platformu oluşturmak maksadıyla hayata geçirildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen ve iki gün sürecek “İstanbul Güvenlik Forumu”nun açılışında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, önemli mesajlar verdi.

İstanbul Güvenlik Forumu'nun, kapsayıcı temalarıyla güvenlik alanında teorik ve pratik çalışmalara önemli katkılar yapacağına inandıklarını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Güncel bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarına çözüm önerileri sunacağımız bu forumu, güvenlik ekosistemi için güçlü bir platform hâline getirme gayreti içinde olacağız." dedi.

Günümüz güvenlik meselelerinin yoğunlaştığı alanlardan birinin de dijital dünya olduğuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, dijital ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle en fazla değişim ve dönüşümün iletişim ve medya alanında yaşandığını söyledi.

"Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir risk olarak görüyoruz" diyen Altun, "Demokrasinin en büyük düşmanı dezenformasyonla mücadeleyi öncelik hâline getiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ancak ve ancak dezenformasyonu alışkanlık hâline getirenler, dezenformasyonu ana siyaset malzemesi hâline getirenler rahatsız olabilir. Hakikat ve temiz iletişim için yürüttüğümüz çalışmalardan sadece ve sadece trol ağları ve köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etmeye çalışanlar rahatsız olurlar. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Altun, haberin ve bilginin kaynağının çeşitlendiği ve hızının arttığı bu dijital çağda, bilginin güvenirliğine ilişkin sorgulamaların, ulusal ve uluslararası boyutta tartışılması gereken bir güvenlik meselesi hâline geldiğinin altını çizdi.

KÜRESEL SALGINLAR

Küresel salgınların da dünyayı etkileyen önemli bir güvenlik krizi olduğuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, tüm dünyanın küresel sağlık mimarisinin, güvenliğinin büyük bir kriz yaşadığı koronavirüs salgını sonuçlarıyla ağır bir şekilde yüzleştiğini, hâlâ da yüzleşmeye devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, son 30 yılda bölgesel ve yerel düzeydeki savaşların, iç karışıklıkların küresel boyutlara ulaşan etkilerini bütün dünyanın daha önce hiç olmadığı kadar tecrübe ettiğini belirterek, göç ve mülteci krizinin terörizm gibi sorunlar bölgenin en acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlar olduğunu kaydetti.

"BİLİN Kİ CEBİNİZDE TAŞIDIĞINIZ BU AKREP BİR GÜN GELİR SİZİ SOKAR"

Terörle mücadele adı altında bir başka terör örgütünü besleyenlerin küresel terörizmle mücadeleye ihanet ettiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Bu ülkeler kendilerine de bedel ödetecek bu yanlış stratejiden bir an önce dönmelidirler. Bilin ki terör örgütlerinden müttefik olmaz. Bilin ki terör örgütleri arasında ayrım yaparak bir terör örgütünü bir diğerine karşı kullanarak terörle mücadele yapılmaz. Bilin ki harladığınız bu ateş bir gün gelir sizi yakar. Bilin ki cebinizde taşıdığınız bu akrep bir gün gelir sizi sokar." dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. Arsenal 34 78
2. M.City 32 76
3. Newcastle 33 65
4. M. United 32 63
5. Liverpool 33 56
6. Tottenham 34 54
7. Aston Villa 34 54
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 33 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 33 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Real Madrid 33 68
3. Atletico Madrid 32 66
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 32 53
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 32 47
8. Girona 32 44
9. Osasuna 33 44
10. Rayo Vallecano 32 43
11. Sevilla 32 41
12. Mallorca 32 41
13. Celta Vigo 32 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 32 35
16. Real Valladolid 32 35
17. Valencia 32 33
18. Espanyol 32 31
19. Getafe 32 31
20. Elche 33 16