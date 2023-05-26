Altun'dan Oğan'ın tavrına teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, sosyal medya linci ile ilgili paylaşımda bulunduANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya linci ile ilgili yaptığı paylaşımda, linç kültürüne hep birlikte savaş açılması gerektiğini kaydetti.

28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten ve gerekçelerini oldukça kapsamlı bir şekilde açıklayan Sinan Oğan'ın son günlerde çokça karşılaşılan 'sosyal medya linci' konusuna yaptığı vurguyu da oldukça önemsediğini ifade eden Fahrettin Altun, sosyal medyanın en az dezenformasyon kadar tehlikeli ve zararlı yanlarından biri olan linç kültürü, toplumsal hayatımızı, siyaseti, kültürü ve günlük yaşamımızın birçok alanını zehirleyen bir unsur olduğunu belirtti.

Altun, paylaşımında, "Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız. Bu önemli konunun altını çizmesinden ve Türkiye'nin büyümesi ve istikrarı lehine sergilemiş olduğu tavırdan dolayı Sayın Oğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1661852643059286017