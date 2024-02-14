Altınyazı Karasaz Kooperatifi yeni iş makinesine kavuştu

Merkezi Sultanköy’de bulunan Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi araç parkını greyder alarak güçlendirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaettin Kaya,”Görevimizin 4.yılında Kooperatifimize yeni bir greyder kazandırarak güçlü bir kooperatif olma yolunda ilerliyoruz. Durmak, yorulmak yok. Araç parkımızı yenilemeye devam ederek tarım alanındaki modernizasyona uyum sağlayacağız”dedi.

Kooperatif ortaklarına daha iyi hizmet verebilmenin gayreti içinde olduklarının altını çizen Kaya,”

Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte en iyi hizmetlerin peşindeyiz, bizi biz değil yapmış olduğumuz hizmetler anlatsın diye “konuştu.

“İŞ MAKİNASI İÇİN KURBAN KESİLDİ”

Alınan iş makinesi için köy meydanında Sultanköy Köy Camii imamı Fahrettin Turan tarafından okunan duanın ardından kurban kesildi ve dualar edildi.