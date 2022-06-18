Altın yürekli kız oyuncakları arkadaşları için topladı!

Abdurrahman Vardar İlköğretim Okulu öğrencileri kardeş kabul ettikleri okula oyuncuk desteği verdi.BURSA (İGFA) - Abdurrahman Vardar İlköğretim Okulu 2/F öğrencisi Selin Demir öğretmeni Reşit Uğur Toprak’a aklındaki projeyi anlattı.

Önce sınıfı sonrasında okul öğrencilerinin de desteği ile yüzlerce eski oyuncak günler içinde toplanarak Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun oyuncak toplama merkezine götürülerek Muammer Kavazoğlu’na teslim edildi.

Kırık, eskimiş oyuncakların yenilenerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağı kampanyanın mimarı Selin Demir; “Bazı arkadaşlarımız oyuncakların yüzünü görmeden büyüdüklerini fark ettim. Bu kampanyanın hayata geçirilmesini sağlayan öğretmenim Reşit Uğur Toprak olmak üzere bize destek olan herkese candan teşekkür ederim.” dedi.