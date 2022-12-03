Altın Pusula heyecanı başlıyor

TÜHİD tarafından düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne başvurular www.altinpusula.org adresi üzerinden yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - letişim sektöründe 50. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu sene 21.’si gerçekleştirilecek “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri”ne başvurular başlıyor. Yarışmaya projeleriyle katılmak isteyen kuruluşlar, www.altinpusula.org sitesinden başvurularını yapabilecek. Aynı zamanda proje dosyalarını online olarak sisteme yükleyebilecekler.

Başvuruların, 30 Aralık 2022 Cuma gününe kadar www.altinpusula.org sitesinden yapılacağı yarışmada, proje dosyaları ise 27 Ocak 2023 Cuma gününe kadar online sisteme yüklenecek.

Türkiye’deki özel, kamu, sivil toplum kuruluşlarının, çok uluslu şirketlerin, iletişim ajanslarının ve üniversitelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne 283’ü kurum, 93’ü Genç İletişimci Projesi olmak üzere 21 ana ve 27 alt kategoride 400’e yakın proje başvuruda bulunmuştu.

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen Altın Pusula ile ilgili şöyle konuştu; "Her yıl sektörümüzün ulusal ve uluslararası gelişmelerine göre güncellenen, sürdürülebilirliğini kanıtlamış, etik değerlere önem veren ve kapsayıcı bir program olan Altın Pusula’nın bu yıl 21.’sini gerçekleştireceğiz. Bu yıl 50. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 20 yıldır düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, iletişim sektörünün ülkemizdeki en prestijli ödül programı olarak kabul ediliyor. Böyle değerli bir yarışmayı düzenlemek ve aynı heyecanla sürdürmek bizim için onur verici. Bu kapsamda tüm iletişim projelerini Altın Pusula Ödül Programı’na davet ediyoruz.”