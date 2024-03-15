Alper Taban hekimleri unutmadı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti.BURSA
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mart Tıp Bayramında İnegöl’ün hekimlerini unutmadı. Başkan Taban, Perşembe günü beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL HEDİYE EDİLDİ
İnegöl Devlet Hastanesinde Başhekim Hayrettin Göçmen ile hastane yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Taban ve beraberindeki heyet, hastanedeki hekimleri tek tek dolaşarak Tıp Bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarına karanfil hediye edildi.
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