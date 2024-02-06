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Alper Taban'dan Miraç Kandili mesajı

GÜNDEM 06.02.2024, 09:10
Alper Taban'dan Miraç Kandili mesajı

İlçe halkının Miraç Kandilini kutlayan Belediye Başkanı Alper Taban, “Miraç, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Miraç Kandili’nin ülkemiz ve milletimiz için de yeniden yükselişin habercisi olmasını rabbimden niyaz ediyorum” dedi. Öte yandan, kandil gecesi Hacı Yusuf Camisinde Kuran-ı Kerim tilavetiyle yatsı namazı çıkışında ikramlar yapılacağı bildirildi.BURSA (İGFA) - Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ile başlayan mukaddes geceler halkasının zincirlerinden biri de Miraç Kandili. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Salı gecesi idrak edeceğimiz Miraç Kandiline ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayarak ilçe halkının kandilini kutladı. Başkan Taban, üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mübarek gecelerin birçok hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran Miraç Kandili ile devam ettiğini ifade ederek özellikle Müslüman coğrafyada akan kan ve göz yaşının dinmesi için dua istedi.

“MİRAÇ KANDİLİ HUZUR VE BARIŞIN BAŞLANGICI OLSUN”

Miraç Kandilinin Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27. gecesi idrak edildiğini hatırlatan Başkan Taban, “Miraç Kandili, Hz. Muhammed (sav)’in Allah huzuruna yükselişini ifade etmesi nedeniyle önemli bir gecedir. Bizler de mübarek Miraç Kandiline kavuşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Ancak yaşanan dünya üzerinde bitmeyen bir düşmanlık, son bulmayan kin, özellikle Müslüman coğrafyada dinmeyen kan ve gözyaşlarından dolayı da bir yanımız üzgün ve acılı. Bu nedenle, Miraç Kandilinde ekseriyetle tüm dünyada huzur ve barış için ellerimizi semaya açacağız. İnşallah bu mübarek gecenin içimizi yakan afetler, felaketler, savaşların son bulması adına bir başlangıç, bizlere de güç kuvvet vermesini niyaz ediyorum. Mübarek Miraç gecesinin ülkemiz ve milletimiz için de yeniden yükselişin habercisi olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek geceyi fırsat bilip milletimiz ve ülkemiz için, tüm mazlumlar için, dünyada barış ve huzurun sağlanması için yüce Rabbimize dua etmeliyiz” dedi.

Miraç gecesinin ilahi lütuf ve ikramlarla dolu bir gece olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Peygamber Efendimizin yaptığı Miraç yolculuğu, Mescid-i Haram’dan başlayıp Mescid-i Aksa’ya ve oradan da Yüce Mevla’ya doğru yapılan kutsal bir yolculuktur. Miraç, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Böyle geceler birlik beraberliği, dayanışmayı ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye, kendimizi ve yaptıklarımızı bir daha gözden geçirip tartmamıza vesile olan gecelerdir. Bu vesileyle pek çok önemli hadiseyi içerisinde barındıran bu kutlu gecenin başta İnegöl’ümüze, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.”

MİRAÇ KANDİLİ HACI YUSUF ŞAHİN CAMİSİNDE KUTLANACAK

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Miraç Kandili gecesi Hacı Yusuf Şahin Camisinde özel bir program icra edecek. İmam Nurullah Memiş ve Müezzinler Sedat Kaya ile Selami Gülenç’in akşam namazı ile yatsı arasında Kuran-ı Kerim tilavetleri ve namaz çıkışında vatandaşlara lokma ikramları yapılacağı ifade edildi. Başkan Alper Taban, tüm ilçe halkını kandil programına davet etti.

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