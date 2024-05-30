Alper Gezeravcı'dan Vali Aygöl'e ziyaret

Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu.BİLECİK (İGFA) - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.

Görüşmede; Uzay araştırmaları ve astronotluk deneyimleri üzerine önemli konular ele alındı. Vali Aygöl, Gezeravcı’yı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, onun başarılarının ülkemiz için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.