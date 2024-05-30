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Alper Gezeravcı'dan Vali Aygöl'e ziyaret
Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu
GÜNDEM 30.05.2024, 17:39
Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu.BİLECİK (İGFA) - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.
Görüşmede; Uzay araştırmaları ve astronotluk deneyimleri üzerine önemli konular ele alındı. Vali Aygöl, Gezeravcı’yı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, onun başarılarının ülkemiz için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
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