Alper Gezeravcı'dan GUHEM mesajı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay farkındalığı konusunda GUHEM’in büyük bir rol oynadığını söyledi. Gezeravcı, “Gelecekte uzaya imza atacak genç kardeşlerimizi mutlaka GUHEM’e bekliyorum.” dedi.BURSA (İGFA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM’in girişinde bulunan ve merkezi ziyaret eden astronotların fotoğraflarına yer verilen ‘Efsaneler Duvarı’na asılan fotoğrafını imzalayan Gezeravcı, “Görevi tamamlamış olmanın mutluluğu ve onuruyla buraya tekrar gelmek ve buradaki isimlerin arasına girme şansına erişmemiz son derece gurur verici oldu.” diye konuştu.

“GUHEM’DE ÖNCÜ ADIMLAR ATTINIZ” Geçen yıl Eylül ayında dünyaca ünlü 70’i aşkın astronotun katılımıyla BTSO öncülüğünde, Bursa Business School ve GUHEM ev sahipliğinde düzenlenen Planetary Congress’e katıldığını hatırlatan Gezeravcı, “GUHEM olarak ülkemizin tarihinde hiç yapmadığı bir görevin öncü adımlarını attınız burada. Hiç ait olmadığımız bir topluluğu ülkemizin bünyesinde ilk defa buluşturma imkanına vesile oldunuz. Bizler açısından muazzam bir tecrübeydi. GUHEM’in organizasyonu bu alanda hizmet etmiş, tecrübeleri en üst seviyede olan insanlarla bu önemli misyon öncesinde bizlerin buluşmasını sağladı. ABD’ye döndükten sonra buradaki organizasyonda tanışmış olduğumuz insanlarla görev öncesinde farklı işbirlikleri yapma şansımız oldu. Görevi tamamlamış olmanın mutluluğu ve onuruyla buraya tekrar gelmek ve onların daha önce imza attıkları misyonların arasına bizim de girebilmiş olma şansına erişmemiz son derece gurur verici oldu.” ifadelerini kullandı.

“UZAY FARKINDALIĞI KONUSUNDA GUHEM BÜYÜK ROL OYNUYOR” Türkiye’de uzay farkındalığı konusunda GUHEM’in oynadığı rolün son derece büyük olduğunu vurgulayan Gezeravcı, “Bundan sonraki süreçte GUHEM’in model olduğu, uzay alanındaki bu farkındalık seviyesini üst düzeye çıkaracak bilim merkezlerinin artırılması yönünde devletimizin iradesi söz konusu. Ancak mevcut şartlar itibariyle ben ülkemizin tamamındaki genç kardeşlerimizi, gelecekte uzayımıza imza atacak gençlerimizi muhakkak GUHEM’e bekliyorum.” dedi.